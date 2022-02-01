РИАМО - 1 фев. Для своевременной оплаты газа, потребленного в январе, жители Подмосковья должны внести платеж до 10 февраля, сообщает пресс-служба компании «Мособлгаз».

Отмечается, что наиболее удобным способом оплаты услуг является личный кабинет клиента на сайте «Мособлгаза». С помощью сервиса жители могут оплатить счет за газоснабжение онлайн и без комиссии.

По вопросам оплаты потребленного газа и перерасчету жители Московской области могут обращаться на горячую линию «Мособлгаза»: 8 800 200-24-09.

Горячая линия принимает звонки в режиме работы офисов: понедельник – четверг с 9:00 – 18:00; пятница с 9:00 – 16:45.

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