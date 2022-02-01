РИАМО - 1 фев. Температурный фон 1 февраля 2022 года в столице выше климатической нормы на 9 градусов и более, что соответствует средним показателям на 8 марта, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Сейчас 1 февраля можно ассоциировать с Международным женским днем. Дело в том, что вот сейчас температура настолько высокая, сейчас она отличается от нормы на 9 градусов, на 9 градусов выше нормы. Именно такой температурный фон по климату бывает 8 марта», — рассказал Вильфанд в эфире телеканала «Москва 24».

Вильфанд добавил, что такая погода наблюдается 8 марта при усреднении температурного режима за временной отрезок 30 – 50 лет.

Ранее синоптики сообщали, что январь в столице оказался на 3,9 градуса теплее средней многолетней нормы.

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