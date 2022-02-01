РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 фев. Депутат Подольска Марина Черногорова помогла женщине добиться обследования в гастроэнтерологическом центре, сообщается в группе «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

На днях Черногорова провела встречу с горожанами. К ней за помощью обратилась жительница, нуждающаяся в прохождении планового обследования в Гастроэнтерологическом центре ГБУЗ МО «ПОКБ» ОСП №3 и постановке диагноза. Она неоднократно обращалась в различные медучреждения, однако разобраться в симптомах не представлялось возможным. В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией посещения стационарного отделения, где располагается Гастроэнтерологический центр, были ограничены.

«По вопросу обращения данной женщины совместно с заведующей стационарного отделения ГБУЗ МО «ПОКБ» ОСП №3 Мариной Долговой провели совещание, на котором удалось поставить предварительный диагноз и назначить дату полного обследования в Гастроэнтерологическом центре», - отметила Черногорова.