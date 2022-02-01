РИАМО - 1 фев. Ученые выяснили, что новый штамм коронавируса омикрон лучше других умеет подавлять выработку интерферонов, пишет во вторник газета «Известия».

Интерфероны - это белки, которые очень важны для детского иммунитета. При этом специалисты не исключают, что найдут эффективную терапию от этого штамма для детей. Но они советуют не забывать и про прививки.

«Омикрон более контагиозный, он лучше умеет «цепляться» за рецепторы на клетках, и дети — подходящая для него ниша. К тому же дети сейчас имеют меньший иммунитет по сравнению со взрослыми, которые были привиты или переболели. Да, дети болеют омикроном чаще, но пока что тяжесть их заболеваний небольшая», — сказал профессор-исследователь Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта Андрей Продеус.

В России начали прививать подростков в возрасте от 12 до 17 лет от коронавируса. Для этого используют отечественный препарат «Спутник М». Этот препарат доказал свою эффективность и безопасность.

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