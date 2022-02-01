РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 фев. Два митинга планируют провести в подмосковной Балашихе 15 февраля в честь 33-й годовщины Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, сообщил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

С предложением провести мероприятия выступило Балашихинское городское отделение Московского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». Во вторник Ефимов вместе с членом Балашихинского городского отделения МОО ВООВ «Боевое братство» Татьяной Кузнецовой обсудил подготовку к торжественным митингам.

По словам Кузнецовой, в этот день почтить память погибших военнослужащих приезжают их семьи, друзья, сослуживцы, члены «Боевого братства», представители администрации, депутатского корпуса и учащиеся образовательных учреждений.

«В связи со сложной эпидемиологической ситуацией не представляется возможным провести масштабные мероприятия. Поэтому было принято решение провести памятные митинги на открытом воздухе 15 февраля в микрорайонах Железнодорожный и Южный в Балашихе», - сказала Кузнецова.

Парламентарий поддержал предложение общественной организации.

«В нынешней ситуации это правильно. Таким образом, мы отдадим дань памяти военнослужащим, которые погибли в Афганистане и Чечне. Поблагодарим материей и вдов за сыновей и мужей. Еще раз вспомним ребят, которые с честью выполняли свой долг», - подчеркнул Ефимов.

Митинги планируют провести 15 февраля в 10:00 у памятника погибшим военнослужащим в Афганистане и Чечне (микрорайон Железнодорожный, ул. Новая, Сквер Победы), а в 11:30 - у памятного знака воинам, погибшим при исполнении интернационального долга в Республике Афганистан (микрорайон Южный, Леоновское шоссе, вл. 6).