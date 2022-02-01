РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 фев. Сотрудники Люберецкого ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас» просят родителей следить за безопасностью детей во время катания на горках, говорится в сообщении службы.

В частности, спасатели предупреждают об опасности самодельных горок, которые возникают из-за навалов снега. Кататься на ватрушках, санках и ледянках можно только на санкционированных объектах.

Ранее в социальных сетях появилось видео, как на территории обслуживания Люберецкого ТУ в Раменском дети создали самодельную горку на заснеженном автомобиле.