РИАМО - 1 фев. Врачи Московской областной больницы имени проф. Розанова В.Н. в подмосковном Пушкине спасли кубинскую туристку с перитонитом и разрывом яичника, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Женщина отправилась в Россию провести отпуск, однако еще во время авиаперелета почувствовала себя плохо, а после приземления ее самочувствие ухудшалось. Бригада скорой помощи доставила ее в больницу с выраженной слабостью и острыми болями в животе.

«Женщина поступила к нам с явлениями перитонита. Ситуация осложнялась тем, что по-русски пациентка не говорила. Но по наличию шрамов мы поняли, что ранее она перенесла 2 полостные операции. Мы экстренно взяли ее на диагностическую лапароскопию - полный живот крови, спаечный процесс, и разрыв яичника с продолжающимся кровотечением», - рассказал заведующий отделением экстренной хирургии Артем Косов.

Выявив проблему, хирурги провели лапароскопическую операцию: разделили спайки, осушили живот, в котором на тот момент было уже 2,5 литра крови и ушили яичник. Пациентку определили в реанимацию, где продолжили интенсивную комплексную терапию.

В первую очередь перед врачами стояла задача восполнить кровопотерю, 2,5 литра - это больше половины всей крови, циркулирующей в организме человека. К утру состояние пациентки стабилизировали и перевели ее на дальнейшее восстановительное лечение в гинекологическое отделение. Отмечается, что репродуктивную функцию пациентки удалось сохранить.

Через несколько дней женщина смогла продолжить отпуск. Восстановление после лапароскопических операций происходит значительно быстрее и менее болезненно, чем после открытых операций.

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