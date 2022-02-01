РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 фев. При строительстве газовой котельной на 20 мегаватт в микрорайоне Ольгино Балашихи используют окна нового поколения, которые в случае аварийной ситуации не будут вылетать, так как они будут надежно закреплены специальным тросом, сообщил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

Во вторник Ефимов вместе с депутатом городского совета Александром Евсюткиным проверил ход строительства данного объекта. Заместитель главы администрации округа Кирилл Тимашков показал им рабочий зал котельной, оборудование, которое уже завезено в помещения и ждет монтажа, а также дополнительные емкости для горючего на случай временного отсутствия газа.

«Готовность объекта на сегодня составляет почти 50%. Подрядная организация смонтировала быстровозводимое здание для котельной, установила резервные топливные емкости, трубы для отвода газов – по одной на каждый котел (всего 4). Осталось завершить остекление объекта и смонтировать локальные очистные сооружения. В целом подрядная организация работает бойко», - сказал Ефимов.

Он уточнил у Тимашкова, что за тросы идут вместе с окнами.

«В здании котельной смонтированы окна на специальных тросах, которые удерживают рамы и не позволят им вылететь в случае аварийной ситуации на объекте. Это ноу-хау в остеклении подобных объектов, которые уже применяются в Балашихе», - подчеркнул Тимашков.

Газовую котельную на 20 мегаватт в микрорайоне Ольгино планирую сдать в III квартале текущего года. Генерация будет запущена в строй раньше, чем ряд соцобъектов, которые она будет отапливать: школу на 1,1 тыс. мест, детский сад и Балашихинскую областную больницу.