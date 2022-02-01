РИАМО - 1 фев. Фигурист Александр Жулин, проживший 14 лет с Татьяной Навкой, рассказал, что изменял жене в браке. При этом она знала о его похождениях в конце концов простила его. Об этом пишет kp.ru.

В программе Бориса Корчевникова «Судьба человека» 58-летний Жулин заявил, что Навка сильно переживала из-за его измен, которые в конечном итоге поставили точку в их браке.

У Жулина был долгий роман с фигуристкой Оксаной Грищук. Они начали встречаться, когда спортсмен был женат на своей первой супруге Майе Усовой. Женившись на Навке, Жулин снова стал встречаться с Грищук. Для Навки такая ситуация стала страшным ударом.

«Таня сильно плакала. Я сказал ей, что, наверное, буду с Оксаной. За одну ночь я понял, что творю что-то непотребное, и это надо срочно прекращать. Сказал Оксане, что у нас ничего не получится, мы расстались на повышенных тонах. Это была огромная ошибка в моей жизни», — сказал Жулин.

По его словам, он принес извинения Навке за произошедшее.

«Мудрая женщина, простила меня. Это было помутнение рассудка, но с мужчинами такое случается», — добавил фигурист.

При этом даже родившаяся у Жулина и Навки дочь Саша не смогла спасти брак: он стал встречаться с 23-летней фигуристкой Натальей Михайловой. Позже у них родилось двое детей.

Сейчас Татьяна Навка замужем за Дмитрием Песковым, пресс-секретарем президента РФ. Они поженились в 2015 году.