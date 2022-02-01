РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 фев. В поселке Октябрьский городского округа Люберцы 9 февраля состоится общественное обсуждение концепции благоустройства Томилинского лесопарка, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Начало встречи в 19:00 в Культурно-досуговом центре по адресу: улица Текстильщиков, дом №5.

«Приглашаем на общественное обсуждение жителей городского округа Люберцы, предпринимателей, представителей местных общественных организаций, активистов и всех неравнодушных к будущему муниципалитета. Общественное обсуждение пройдет в формате предпроектного семинара, по итогам которого концепция благоустройства Томилинского лесопарка будет сформирована с учетом мнения участников встречи», - отметил Власов.