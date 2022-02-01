РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 фев. Добровольцы волонтерского центра «Единой России» в Люберцах за январь текущего года отработали почти 100 заявок, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Волонтеры доставляли продукты и лекарства одиноким и престарелым жителям, которые находятся на самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

«Первая половина января не отличалась резким ростом числа заявок от жителей. Увеличение количества обращений зафиксировано с середины прошлой недели. Новый омикрон-штамм распространяется стремительно, к такому развитию событий мы были готовы. За прошедшие 7 дней волонтеры выезжали для оказания помощи порядка 20 раз. Наступившая неделя показывает ощутимый прирост количества заявок. Всего же по итогам января их 96», - сказал заместитель руководителя волонтерского центра «Единой России» в Люберцах Ашот Маргарян.

Он добавил, что у добровольцев есть необходимые ресурсы для работы.

«Нас поддерживают депутаты Мособлдумы, люберецкие депутаты из фракции «Единой России». Мы пошагово разъясняем волонтерам, как им действовать в той или иной ситуации. Подробный ликбез по теме волонтерства регулярно проводится и для активистов партийного проекта «Школа молодого партийца», координатором которого я являюсь», - подчеркнул Маргарян.

Штаб волонтеров партии «Единая Россия» в Люберцах работает на базе общественной приемной местного отделения в доме №22 на улице Кирова в Люберцах. Обратиться можно по телефонам: 8(495)503-55-36; 8(916)427-28-31 или на Единый номер #МыВместе – 8(800)200-34-11.