РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 фев. Более 50 единиц коммунальной техники продолжают убирать улицы и дороги подмосковной Балашихи от снега, коммунальщики переведены на усиленный режим работы, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Циклон «Надежда» продолжает накрывать регион снегом. 15 крупногабаритных машин вышли сегодня на дороги городского округа, 32 мобильных единиц спецтехники работают на тротуарах, в ручной уборке задействованы 230 дорожников, которые обрабатывают проезжие части реагентами. Во дворах с последствиями непогоды борются дворники и малогабаритная техника.

В первую очередь расчищают места, где постоянно ходят люди - это тротуары, входные группы домов, лестницы и пролеты. Также убирают места подъезда крупногабаритной техники к контейнерным площадкам, остановки общественного транспорта, проезды к социальным учреждениям: школам, детским садам, больницам и поликлиникам.

Водителям автомобилей настоятельно рекомендуют быть предельно внимательными и соблюдать дистанцию, возможны заносы и гололед, не совершать резких маневров и не парковаться на проезжей части, пропускать спецтехнику.