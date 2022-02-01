РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 фев. Воспитанники комплексной спортивной школы олимпийского резерва городского округа Люберцы в составе сборной Подмосковья выиграли 6 медалей на чемпионате Центрального федерального округа по восточному боевому единоборству по дисциплине сетокан, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Соревнования проходили во Дворце спорта «Квант» Троицка. В них участвовали 950 спортсменов из 15 регионов России.

«Наши спортсмены показали следующие результаты: первое место - у Евгения Синякина (ката, мальчики 12 лет), Миланы Иньковой (ката, девочки 13 лет), Егора Николаева, Александра Сидорчука, Данилы Михалина (ката, группа юноши 14-15 лет). Третье место – у Марии Гусаровой (ката, девушки 15 лет). Четвертое место - у Данилы Михалина (ката, юноши 14 лет) и Саввы Вощенко (ката, мальчики 9 лет). Поздравляем спортсменов и их тренеров», - отметил Ружицкий.