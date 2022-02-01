РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 фев. УК микрорайона Климовск Подольска пообещала компенсировать ущерб, причиненный квартире ребенка-сироты из-за протекающей кровли, сообщил гендиректор управляющей компании МУП «СЕЗ» Александр Громов.

В одной из квартир дома №57 на улице Серпуховская в микрорайоне Климовск второй месяц протекает кровля, регулярно заливая кухню. Владелец жилья – ребенок-сирота, на которого уже составили акты по заливу соседей.

«Мы знаем о данной ситуации. Ее осложняет то, что кровля в данном доме мягкая. А это значит, что просто почистить - не получится. Мы работаем над этим. Могу сказать, что причиненный ущерб обязательно компенсируем», - сказал Громов.