РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 фев. Сотрудники министерства здравоохранения Подмосковья 2 февраля проведут прием жителей Подольска, сообщается на сайте администрации округа.

2 февраля на базе общественной приемной исполнительных органов государственной власти Московской области и органов местного самоуправления городского округа Подольск состоится очередной прием граждан. В соответствии с утвержденным руководителем администрации губернатора Подмосковья графиком в этот день прием граждан проведут уполномоченные сотрудники министерства здравоохранения региона.

Прием пройдет в режиме видеоконференцсвязи с 10:00 до 13:00 по адресу: улица Кирова, дом 4 (1-й этаж, вход со стороны концертного зала). Подробности можно узнать по телефону: 8(496)755-57-00.