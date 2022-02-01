РИАМО - 1 фев. Певец Стас Костюшкин своем Instagram-аккаунте принес извинения за оскорбительную песню, которую записал вместе с блогером Эльдаром Джахаровым для соцсети TikTok, сообщает kp.ru.

Ролик был выложен с подписью «Волгоград, ничего личного». Но текст песни с оскорблениями в адрес вокзала и людей вызвал волну возмущения. Музыканты, по мнению горожан, «перегнули палку».

Переделанная песня «Твои бездонные глаза», была наложена на фон репродукции автобуса «Волгогорад, ж/д вокзал». Также в песне звучат матерные слова. Жители города вспомнили о трагедии, случившейся на этом вокзале в 2013 году, когда его взорвали террористы.

«Хочу принести свои извинения за тот пост, который оказался в Сети. Безусловно произошло ужасное совпадение, в песне было слово вокзал и море, вот и захотелось воспользоваться репродукцией с автобусом», – написал Костюшкин.

Большинство пользователей поддержали артиста, признав выбор фона неудачным совпадением.