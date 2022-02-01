РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 фев. Работы по строительству детского сада на 80 мест на улице Твардовского в микрорайоне Южный Балашихи выполнили на 40%, строители снимают опалубку и приступают к монтажу вентиляции, сообщил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

Во вторник Ефимов вместе с заместителем главы администрации округа Кириллом Тимашковым и депутатом городского совета Вячеславом Крыловым осмотрели ход строительства объекта.

«Коробка детского сада уже готова, залиты перекрытия 1 и 2 этажа, выложены стены блоками. Строители демонтируют опалубку и в ближайшее время приступят к монтажу вентиляции, инженерных сетей, электрики – то, что можно делать в открытом контуре, без отопления», - сказал Ефимов.

Он также отметил, что подрядная организация держит хороший темп работы. Депутата порадовало и качество проводимых работ.

«Бетонные плиты после демонтажа опалубки выравниваются, перегородки выкладывают из красного кирпича, между кирпичами по технологии кладут сетку, сами стены вяжутся к монолиту через выпуски арматуры», - пояснил Ефимов.

По словам Тимашкова, подрядчик не будет приступать к внутренней отделке пока не будут вставлены окна и не запущено отопление.

«Важно соблюсти все технологические требования. Это детский сад и требования к материалам, краскам, проведению работ – особые. Окна заказаны, так что «мокрые работы» начнутся согласно графику», - подчеркнул Тимашков.

Вячеслав Крылов поинтересовался, как идет работа по подключению объекта к сетям водоснабжения и теплу.

«Проект выполнен. Балашихинский водоканал должен в ближайшие дни зайти на стройплощадку. Тепло тоже рядом. Здесь задержек не будет», - заключил Тимашков.

Детский сад рассчитан на 4 группы, срок сдачи объекта – II квартал 2022 года.