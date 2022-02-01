РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 фев. Полицейские Балашихи выясняют обстоятельства инцидента, который произошел во вторник у дома на проспекте Ленина, где в результате падения с крыши наледи местная жительница и ее дети 5 и 8 лет получили травмы, сообщили «РИАМО в Балашихе» в правоохранительных органах.

«Инцидент произошел по адресу: Балашиха, проспект Ленина, 4/6. Женщина и двое детей получили травмы после падения на них сосульки с крыши данного дома. На место выехали сотрудники полиции, которые в настоящий момент выясняют все обстоятельства происшествия. Трое пострадавших были госпитализированы в Балашихинскую областную больницу», - сообщили в правоохранительных органах.

По словам заведующей Балашихинской подстанцией скорой медицинской помощи Маруар Мукановой, пострадавшие добрались до больницы самостоятельно, скорую помощь не вызывали.

Ранее в пресс-службе прокуратуры Московской области сообщили, что по данному факту назначена проверка. Во время нее дадут оценку соблюдению требований законодательства ответственными должностными лицами.

После проверки будет принято процессуальное решение.