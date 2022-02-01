РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 фев. Школьники Подольска завоевали 18 призовых мест на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по информатике и химии, в том числе три первых, сообщает комитет по образованию администрации округа.

Завершился региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по информатике и химии. Подольские школьники завоевали 8 призовых мест по химии (в прошлом году - 4) и 10 призовых мест по информатике (в прошлом году - 7).

Один из школьников округа стал победителем по химии и 2 - по информатике. Комитет администрации округа поздравил призеров и победителей и пожелал им дальнейших успехов.