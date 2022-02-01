РИАМО - 1 фев. Объединение Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования РФ позволит гражданам получать все социальные услуги в одном ведомстве, сообщил статс-секретарь - заместитель министра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов.

Ранее на федеральном портале проектов нормативных правовых актов был опубликован пакет законопроектов о создании единого Социального фонда. Планируется, что он будет образован к 2023 году путем объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования.

«Мы исходим при подготовке этого проекта из глобальных принципов: должна быть создана конструкция одного социального окна, в которое может обратиться каждый гражданин по реализации своих социальных прав», — сказал Пудов на пресс-конференции.

Он пояснил, что создание единого Социального фонда позволит россиянам получать все необходимые социальные услуги по одному заявлению или в проактивном формате. Будет создана цифровая модель, в которой учитывается вся совокупность пенсионных прав граждан.

«Мы в перспективе действительно хотим перейти в режим проактивности, когда мы сможем гражданину говорить, что при наступлении жизненной ситуации у него есть права на получение мер социальной поддержки», — добавил Пудов.

Он напомнил, что в настоящее время некоторые меры социальной поддержки предоставляются Пенсионным фондом, также они предоставляются Фондом соцстрахования. Создание новой организации упростит документооборот для работодателей.