РИАМО – 11 фев. «Пятёрочка» и Сoca-Cola подвели промежуточные итоги акции «Миллион желаний». В рамках этой акции каждую неделю разыгрывали 1 млн руб. Одним из победителей стал Денис Закарьян из российской столицы, сообщает пресс-служба «Пятёрочки».

«У меня есть приложение, я регулярно им пользуюсь. Слежу там за специальными предложениями и акциями. В один день увидел, что проходит акция, заинтересовался и решил принять участие», — рассказал Закарьян о том, как узнал об акции.

Он также отметил, что выигрывал в акциях других компаний, но это были небольшие бонусы, например, сувениры или пополнение счета. Крупный приз Закарьян выиграл впервые.

Победитель также поделился, как он узнал о выигрыше.

«Это было настоящее новогоднее чудо, мы с семьей ехали в поезде 31 декабря, и тут пришло оповещение, что я выиграл. Связь в проезде слабая, а любопытство сильное. Обновлял приложение несколько раз и когда наконец-то зашел, то увидел, что я действительно выиграл», — рассказал Закарьян.

Он добавил, что очень обрадовался и, когда освободился, позвонил на горячую линию, где ему рассказали о дальнейших действиях. Закарьян отметил, что сначала чувствовал большую радость, а потом успокоился.

Победитель внимательно следит за своими финансами, поэтому планирует отложить выигрыш на будущее, а часть – инвестировать. Закарьян будет и дальше участвовать в акциях.

«Я часто хожу в магазины «Пятёрочка» и слежу за их акциями, точно еще буду пробовать выиграть в новых интересных акциях», — рассказал победитель.

Закарьян занимается ресторанным бизнесом, у него есть одно заведение. Он планирует инвестировать средства в давнюю мечту и расширить свой ресторан до сети. Благодаря акции его мечта может стать явью.

Поучаствовать в акции могли все гости «Пятёрочки», которые зарегистрированы в программе лояльности «Выручай-карта». Акцию проводили во всех магазинах до 10 января. Для того чтобы получить шанс выиграть денежные призы, нужно было нажать на кнопку «Участвую» в личном кабинете в мобильном приложении «Пятёрочки». Затем до 10 января включительно за каждую покупку в «Пятёрочке» или сервисе «Пятёрочка Доставка» от 555 рублей с использованием действующей «Выручай-карты» покупатели накапливали «Шансы» на выигрыш. Чем больше было совершено покупок, тем больше «шансов».

Дополнительные «шансы» можно было получить после приобретения товаров-партнеров брендов Сoca-Cola, Fanta, Sprite, «Добрый» не менее чем на 200 рублей в магазинах (не распространялось на доставку).

В ходе акции каждый день разыгрывали 1 тыс. призов на 1 тыс. руб. каждый и один приз в 100 тыс. руб. Каждую неделю определяли обладателя главного приза – 1 млн руб.

Главных победителей объявляли каждую неделю до 1 февраля. Сведения о победителях публиковали на сайте акции.

Помимо этого, по итогам акции сеть «Пятёрочка» направляла средства в благотворительный фонд «Русь» в поддержку нуждающихся: по 3 руб. за каждого зарегистрированного участника.