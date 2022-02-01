РИАМО (МЫТИЩИ) - 1 фев. В рамках программы «Тонкий лед» специалисты обследовали водоемы в 5 населенных пунктах городского округа Мытищи, также они измерили толщину льда, сообщается на сайте администрации горокруга.

По состоянию на вторник, толщина льда на Клязьминском водохранилище в районе деревни Новоалександрово составляет 30-40 см, на Пяловском водохранилище в районе деревне Никульское – 35-45 см, на Пироговском водохранилище в районе деревни Подрезово – 28-40 см.

На канале им. Москвы в деревнях Витенево и Драчево толщина льда варьируется от 2 до 4 см.