РИАМО (МЫТИЩИ) - 1 фев. Для посещения пациентов на дому медицинским работникам городского округа Мытищи выделили 10 автомобилей, сообщила заместитель главы администрации горокруга Наталья Гречаная в своем Instagram-аккаунте.

Она отметила, что в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации за последнее время увеличилось количество вызовов врачей на дом. Только за 31 января в службу неотложной помощи Мытищ поступило 3587 звонков.

Для удобства и безопасности участковых врачей администрацией Мытищ выделено 10 машин, чтобы они не ходили, а ездили к пациентам. По словам Гречаной, сейчас прилагаются все усилия для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Она призвала мытищинцев ответственно отнестись к своему здоровью и здоровью родных и близких - соблюдать масочный режим, держать социальную дистанцию, избегать мест массового скопления людей. При появлении признаков заболевания следует обращаться к врачу.