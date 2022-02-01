РИАМО - 1 фев. Народный артист России Лев Лещенко рассказал, что гимн 9 Мая - песню «День Победы» будет петь по-другому: более грустно, пишет газета «Известия».

Он добавил, что композиция появилась в 1975 году. Тогда еще в живых было много ветеранов и песню он исполнял более торжественно.

«На своем 80-летии я буду кусочек этой песни петь с грустным оттенком. Не как торжество сияющей жизни, а как поклонение памяти. С возрастом меняется ощущение произведения, иначе расставляются акценты. Когда были живы ветераны, нужно было радовать их, с ними вместе отмечать этот праздник. Сейчас, когда они ушли, мы можем только поклониться памяти воинов, которые подарили нам мир, свободу, жизнь», — подчеркнул Лев Лещенко.

Он вспомнил также, что композиция «День Победы» обрела небывалый успех сразу после своего появления. Эта популярность сказалась негативно. Многие жаловались на это в высшие инстанции. Однако концерт в День милиции 10 ноября 1975 года дал песни огромный рывок.

Льву Лещенко во вторник исполняется 80 лет. Песню «День Победы» он впервые исполнил на концерте в честь Дня милиции в 1975 году.