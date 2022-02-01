РИАМО - 1 фев. В отношении 42-летнего мужчины, совершившего поджог квартиры, где находились люди, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 31 марта, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Мужчина обвиняется в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, п. «а, е» ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство 2 и более лиц общеопасным способом).

Следствие установило, что 29 января мужчина прошел в приквартирный холл на 9 этаже жилого дома на улице Дорожной, оставил под дверью бывшей сожительницы ее личные вещи, облил их легковоспламеняющейся жидкостью, поджег и ушел. Мужчина понимал, к чему могут привести его действия.

Ранее обвиняемый уже неоднократно представал перед судом, в том числе за хранение наркотиков и оружия.