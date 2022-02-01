РИАМО - 1 фев. В Москве продолжается акция взаимопомощи #Мывместе, с марта 2020 года акцию поддержали 28 тыс. добровольцев. Они выполнили свыше 150 тыс. заявок от горожан, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«5 тыс. волонтеров готовы помогать тем, кто вынужден оставаться дома», — написал Собянин на своей странице во «ВКонтакте».

Он добавил, что каждый день волонтеры, даже несмотря на сильные морозы, развозят лекарства и продукты людям, находящимся на самоизоляции.

«Сейчас, с новой волной ковида, такая поддержка очень нужна городу», — отметил Сергей Собянин.

Тем, кто хотел бы принять участие в акции, необходимо зарегистрироваться на сайте mosvolonter.ru. А тем, кому нужна помощь волонтеров, стоит позвонить по номеру телефона: 8(800)200-34-11.