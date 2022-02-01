РИАМО - 1 фев. В выставочном центре «Гостиный двор» в столице 2 февраля состоится официальное открытие II художественно-промышленной выставки-форума «Уникальная Россия», сообщает пресс-служба организаторов мероприятия.

На выставке представят большой спектр арт-проектов. Это скульптура, живопись, архитектура, ювелирное искусство, народные художественные промыслы, историко-музейная экспозиция, декоративно-прикладное искусство, художественная фотография, церковное искусство, антиквариат. В рамках выставки также будут организованы интерактивные инсталляции, деловые встречи, концертная программа, мастер-классы, показы мод.

2022 год был объявлен президентом РФ Владимиром Путиным Годом культурного наследия народов России. Выставка-форум «Уникальная Россия» станет первым масштабным культурным и социально-политическим событием выставочного формата в рамках этого года. На мероприятии будут продемонстрированы богатство и красота регионов, прошлое, настоящее и будущее России.

Мероприятие проводится при поддержке Минфина России, Минпромторга России, Федерального агентства по делам национальностей РФ.

История на выставке

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Отличительная черта выставки-форума – сильная историческая составляющая. В этом году мероприятие посвящено 350-летию императора Петра I, 1160-летию зарождения российской государственности, 100-летию СССР, 90-летию Северного морского пути. В ходе выставки будет представлен проект в честь 140-летия Всероссийской художественно-промышленной выставки в Москве 1882 года. В рамках «Уникальной России» фонд развития художественной промышленности и ювелирного искусства презентует выставку Музея отечественного предпринимательства, который учредил общественную награду «Слава России» с изображением скульптуры 1882 года. В 2022 году музею исполняется 30 лет.

На выставке будут представлены интерактивные арт-объекты и исторические экспозиции, иммерсивные перформансы и произведения народных промыслов.

Экспозиция

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«Уникальная Россия» – это свыше 20 выставок и арт-проектов внутри одной выставки, 53 субъекта РФ, более 1,2 тыс. участников, 1,5 тыс. художников из 4 творческих союзов и 3 ассоциаций; 23 тыс. посетителей, 35 деловых и культурных мероприятий, 37 показов дизайнерских коллекций.

Часть экспозиций «Уникальной России» останется постоянной, а остальные будут меняться. Например, экспозиция работ известных современных художников России «Россия Арт» продлится до 6 февраля. По 13 февраля можно будет увидеть уникальную выставку изделий народных художественных промыслов «Традиции и инновации». 2-6 февраля будут представлены выставки салонов «Народные художественные промыслы России» и «Золотые руки России» (представлены работы художников из 40 субъектов РФ). 2-13 февраля будет работать экспозиция «Антиквариат в интерьере». Подробное расписание выставки можно посмотреть на сайтах уникальнаяроссия.рус и www.промыслы.рус.

Выставка-форум «Уникальная Россия» – это антикварные изделия из частных коллекций разных времен – от петровских до сталинских, которые нигде ранее не выставлялись. Это лаковая миниатюра, резьба по кости, эмальерное искусство, авторская кукла, уникальные изделия из дерева, камня, металла, фарфора (всего более 20 направлений), выставка народно-художественных промыслов «Наследие и традиции» и «РусАртСтиль», выставка ноу-хау IT-технологий в области художественного искусства. Это хохлома, палех, гжель, федоскино, вологодское кружево, жостовская роспись, ростовская финифть, торжокские золотошвеи, оренбургские пуховницы, калининградский янтарь – продукция прославленных предприятий России, которые давно стали узнаваемыми брендами во всем мире.

Посетители мероприятия впервые смогут увидеть арт-перформанс «Нить традиций», в рамках которого раскроются тайны сложного ручного труда. В творческой коллаборации мастера самобытных крестьянских росписей, таких как Уфтюжская, Валдайская, Ракульская, Костромская и т. д., создадут в режиме реального времени колоритный орнамент на корневой прялке.

В рамках «Уникальной России» также будет представлена выставка крупнейшего в России и Европе предприятия – Андреевской фарфоровой мануфактуры, на которой работают 32 художника. Они создают фарфоровые картины, которые не уступают произведениям старых мастеров и становятся объектами большого интереса на мировых аукционах.

«Изюминкой» мероприятия станет выставка «Традиции и инновации» министерства промышленности и торговли РФ, организованная совместно с Высшей школой (академией) народных искусств и проектом Александра Васильева «АРТистократия». Гости смогут увидеть традиционное и современное воплощение произведений народных промыслов.

На «Уникальной России» можно будет посмотреть полотна выдающихся современных живописцев: Марка Смирнова, Олега Тимошина, Юрия Обуховского, картины из галереи Алмазовых и других известных художников. Многие из этих произведений ранее не показывали на экспозициях.

Творческие проекты также представят Союз кузнецов России, Русское географическое общество, Международный художественный фонд, Творческий союз художников декоративно-прикладного искусства, который объединяет свыше 1,5 тыс. мастеров со всей страны, музей самоцветов, музей ДПИ и т. д. В историческом зале можно будет увидеть работы студии военных художников им. М. Б. Грекова.

Произведения искусства, представленные на мероприятии, можно будет также купить.

Фонд «Сто лет СССР» представит специальную выставку. Гости смогут посмотреть уникальные экспонаты, которые относятся к различным историческим периодам СССР. Среди них будут истинные раритеты из частных коллекций. Участники также смогут посетить типичную «советскую кухню», которую воссоздадут прямо на экспозиции.

Деловая программа

пресс-служба выставки «Уникальная Россия»

В деловую программу «Уникальной России» войдут круглые столы, дискуссии, презентации. Будут рассмотрены темы «Символизм пятиконечной звезды: до и после СССР», «Меценаты России – от слов к делу», «Сохранить культурный код России», «100 лет Александру Зиновьеву», «Русская Арктика» и др. Помимо этого, планируется специальная секция для блогеров, которые пишут и снимают о России.

Вместе с фондом развития художественной промышленности и ювелирного искусства и Музеем предпринимательства организаторы выставки возродят общественную награду «Слава России», которая присуждается деятелям, внесшим большой вклад в развитие культуры страны. Торжественное награждение пройдет 13 февраля.

Модная программа

пресс-служба выставки «Уникальная Россия»

Евразийская ассоциация этнодизайнеров 2-5 февраля представит fashion-программу «Этноподиум». В рамках нее пройдут показы дизайнеров из Тывы, Бурятии, Крыма, Ханты-Мансийского автономного округа, Кыргызстана, Казахстана, Монголии, Узбекистана. В программу fashion-показов также войдет неделя волшебной моды Magic Fashion Week (11-12 февраля).

Спецпроекты

пресс-служба выставки «Уникальная Россия»

В программу выставки также вошли церемонии награждения ювелирного конкурса им. Карла Фаберже, конкурс декоративно-прикладного искусства «Золотые руки России». Помимо этого, на выставке-конкурсе JUNWEX Premium будут представлены ювелирные шедевры. Выставка-конкурс объединит создателей украшений премиального сегмента со всей страны.

Планируется провести концертную программу при поддержке телеканала «Жар-Птица». В ходе программы посетители узнают, как звучит русское кантри, что такое настоящий русский фольклор. Пройдет также несколько концертов творческой группы «Русь проект».

На выставке-форуме «Уникальная Россия» можно будет увидеть, как богатое культурное наследие успешно вливается в новые тенденции моды, творчества, быта, формирует современный российский стиль, соединяя вековые устои и самобытную культуру регионов страны с современностью.

Организаторы и партнеры

Организаторами выставки выступают ассоциация организаций народных художественных промыслов, ремесленников и художников «Наследие и традиции», ООО «Интеллект инвест» при поддержке и участии фонда развития художественной промышленности и ювелирного искусства.

Партнерами выставки выступают «ГОХРАН России», Русское географическое общество, Благотворительный фонд им. св. праведного воина Федора Ушакова, Творческий союз художников ДПИ, палата ремесел, Международный художественный фонд, Всероссийский музей ДПИ, МОО «Союз кузнецов», ТС «Гильдия мастеров-оружейников», ООО «Экспоресурс - выставки и конференции», NexTouch, ITM, «Этноподиум» от ЕАЭ, «Дом русской одежды Валентины Аверьяновой», продюсерский центр «Грани», Творческая мастерская Надежды Шибиной, «Ярмарка мастеров», STP MEDIA, Rutube, «Интурмаркет», PR-премия «Серебряный лучник», журнал мастеров - MasterJournal.ru, выставка «Трын*Трава. Современный русский стиль».