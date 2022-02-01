РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 1 фев. Мобильные офисы социальной газификации продолжают прием жителей Щелкова, в феврале мобильный офис посетит д. Мишнево, п. Монино и п. Лесные поляны, сообщается на сайте администрации городского округа.

9 февраля офис будет работать в Мишневе у магазина «Продукты» с 14:00 до 16:00. В Монине офис будет работать 14 и 16 февраля с 14:00 до 16:00, 14 февраля около въездных ворот на ул. Академической, 16 февраля — рядом со зданием МФЦ. В Лесных Полянах прием пройдет 15 февраля с 14:00 до 16:00 возле ГРП.

В многофункциональных центрах на базе микроавтобусов доступны 12 социальных услуг. Посмотреть полный график и маршрут перемещения офисов социальной газификации и получить подробную информацию можно на сайте mosoblgaz.ru или по телефону: 8(800)100-75-75.