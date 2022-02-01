РИАМО - 1 фев. За прошлый год в столице пользователи краткосрочной аренды автомобилей совершили 63,3 млн поездок, что на 13% больше, чем в 2020 году. Ежедневно на каршеринге совершают более 220 тыс. поездок, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

На сегодняшний день столичный парк арендных машин является первым в мире по количеству авто. Сейчас их 28,9 тыс., из которых 3,7 тыс. прибавились в 2021 году. Средний возраст машин составляет 2 года. Каршеринг – это не только прекрасная замена личному авто, но и способ сократить количество транспорта на улицах города, поскольку одной машиной пользуются сразу несколько человек.

Еще один вариант замены личного транспорта – такси. Среднее время подачи в час пик – 4 минуты. Каждый день такси в Москве выбирают 1,35 млн пассажиров. С целью повышения качества услуг в прошлом году была запущена система контроля водителей такси КИС АРТ, сейчас на такси с зарегистрированными в ней водителями приходится более 93% поездок.

Востребован в столице и прокат велосипедов. В прошлом сезоне его пользователи каждый день совершали 60 тыс. поездок. Для парка из 7 тыс. велосипедов в 2021 году количество станций увеличили на 59, теперь их 721.

Кроме того, в прошлом году москвичи и гости столицы совершили 8,6 млн поездок на электросамокатах, в парке города сейчас 25 тыс. средств индивидуальной мобильности данного типа. Их часто используют, чтобы добраться от дома до метро или от метро до работы.