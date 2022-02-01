В последние годы строительство метрополитена в столице идет ударными темпами. На 2022 год запланировано открытие сразу девяти станций Большой кольцевой линий, которая должна наконец замкнуться. Какими будут новые станции метро, читайте в материале РИАМО.

Линия-чемпион

В 2022 году основные силы метростроевцев будут брошены на работу по постройке БКЛ. Большую кольцевую линию изначально планировали замкнуть в 2023 году, но в итоге строительная компания «Мосинжпроект» решила взять на себя особые обязательства и завершить работы на год раньше. Всего в 2022 году будет достроено девять станций.

На сайте градостроительной политики Москвы заявляют, что Большая кольцевая линия – проект, которому нет равных в масштабах не только России, но и всего мира. Планируется, что к концу года общая длина линий метрополитена столицы превысит 450 километров, из них на БКЛ придется 71 километр. Таким образом, на второе место переместится сегодняшний мировой лидер по протяженности линии – Пекинское метро, где общая длина Второй кольцевой линии составляет 57 километров.

Со станций БКЛ пассажиры смогут сделать 19 пересадок на другие линии метро, четыре пересадки на МЦК, шесть пересадок на Московские центральные диаметры и 11 пересадок на станции железной дороги. Линия объединит 25 районов столицы, сделает перемещение между ними удобнее и быстрее и позволит разгрузить радиальные ветки.

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«Марьина Роща»

Станция будет соединена переходом с одноименной станцией Люблинско-Дмитровской линии и войдет в состав участка «Савеловская» – «Электрозаводская».

«Марьина Роща» станет самой глубокой из всех станций столичного метро: длина эскалаторов – 130 метров, что на три метра больше, чем у сегодняшнего лидера – станции метро «Парк Победы». Единственный вестибюль будет располагаться между четвертым и пятым проездами Марьиной рощи, на другом конце платформы будет обустроен переход на салатовую ветку.

Дизайн-проект станции был определен по результатам международного конкурса. Победителем стало архитектурное бюро AI-Architects. Отличительные приметы станции – необычные пузатые, будто бы потрескавшиеся от времени колонны на платформе и стальные шары диаметром 2,5 метра, которые украсят входную группу.

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«Рижская»

Станция будет связана переходом с одноименной станцией Калужско-Рижской линии и откроется в составе участка «Савеловская» – «Электрозаводская» Большой кольцевой Линии. Располагаться она будет рядом с Рижской площадью и Крестовским путепроводом. Для строительства новой станции отведена территория, которую до 2012 года занимал Рижский радиорынок.

«Рижская» – ближайшая к Кремлю станция БКЛ и единственная, находящаяся в ЦАО Москвы. Пассажиры смогут выйти к Рижскому вокзалу, железнодорожным платформам, одноименной площади и Проспекту Мира.

Дизайн-решение станции определили в ходе международного конкурса. Облик «Рижской» разрабатывало архитектурное бюро Blank Architects. Украшением платформы станут 12 арок со встроенной подсветкой, еще одна арка с часами будет встречать пассажиров у одного из выходов. Кстати, арки присутствуют также во внутреннем оформлении находящегося рядом Рижского вокзала и, по задумке дизайнеров, символизируют «приглашение в город». В качестве отделочного материала планируется использовать гранит светлой цветовой гаммы.

26 января 2022 года на станции «Рижская» начались работы по сооружению пассажирской платформы.

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«Сокольники»

Станция «Сокольники» (проектное название – «Стромынка») будет связана переходом с тезкой на Сокольнической линии. В 2022 году «Сокольники» планируют открыть в составе участка «Савеловская» – «Электрозаводская».

Архитектурный облик станции будет включать отсылки к строительству первых станций Московского метрополитена. На панелях потолка разместятся плакаты тех времен, а одна из стен станции и часть потолка будут представлять собой декоративное панно, выполненное в стилистике художников и архитекторов-авангардистов. В качестве отделочного материала будет использован гранит.

У станции будут два вестибюля – один выведет пассажиров в подземный переход под Сокольническим валом и парку Сокольники, другой – на улицу Стромынка, кроме того, здесь же будет расположен переход на Сокольническую ветку метро.

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«Текстильщики»

«Текстильщики» – станция БКЛ, которая будет открыта в составе участка «Каширская» – «Нижегородская». Это будет станция с двумя боковыми платформами, расположенная между Волгоградским проспектом, Шоссейной и Люблинской улицами и соединенная переходом со станцией метро «Текстильщики» Таганско-Краснопресненской линии.

Также со станции можно будет попасть на одноименную платформу МЦД-2, а в 2024 году здесь появится один из крупнейших ТПУ Москвы, включающий в себя торгово-развлекательный комплекс с отделением МФЦ «Мои документы» и три офисных центра.

Автор дизайн-проекта «Текстильщиков» – ОАО «НИПИИ «Ленметрогипротранс». Внутреннее оформление основано на простых геометрических формах, цветовая гамма интерьеров будет черно-белой. Основным украшением станции станет контурная цветная подсветка, а потолок будет двухуровневым с закарнизным светом. Как утверждают создатели концепции, такое оформление должно вызывать ассоциации с геометрией вязального или ткацкого станка, что представляет собой отсылку к названию станции.

В конце декабря 2021 года сообщалось о 70-процентной строительной готовности новой станции.





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«Печатники»

Эта станция мелкого заложения с островной платформой будет открыта в составе участка «Каширская» – «Нижегородская» и связана переходом с со станцией «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии. Кроме того, в непосредственной близости от «Печатников» находится платформа «Люблино» МЦД-2, а в 2025 году на базе станции планируется открыть ТПУ с многофункциональным комплексом.

С точки зрения дизайна, «Печатники» будут оформлены лаконично, в типографских цветах – черном, белом и сером. Стены платформы будут выполнены из нержавеющей стали, потолок – из алюминия, а пол облицуют натуральным камнем. Сами архитекторы называют этот стиль необрутализмом. Наземные вестибюли – тоже в строгой черно-серой гамме – по задумке дизайнеров, должны будут напоминать книжные полки.

В декабре 2021 года сообщалось, что станция построена на 45%.

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«Нагатинский затон»

Станция метро «Нагатинский затон» строится на территории одноименного района на берегу Москвы-реки. Она будет введена в эксплуатацию в рамках сдачи участка БКЛ «Каширская» – «Нижегородская».

Летом 2021 года на портале «Активный гражданин» проходило народное голосование о том, как назвать строящуюся станцию. С заметным перевесом выиграл вариант «Нагатинский затон», хотя популярными были такие названия, как «Корабельная» и «Речная».

Это станция мелкого заложения, с двумя береговыми платформами и одним вестибюлем, который будет выходить на Коломенскую улицу. Пассажирские платформы будут соединены переходами, с которых и будет осуществляться выход к эскалаторам. Также станцию оборудуют лифтом.

Архитектурный облик «Нагатинского затона» был определен по результатам международного конкурса. Победителем стало архитектурное бюро za bor. В облицовке стен будет использован белый, а на полу – серый гранит. Основная фишка интерьера – оформление, посвященное обитателям рек Московской области и, в частности, Нагатинского затона. Кассовый зал при этом должен стать в некотором роде музеем, где можно будет узнать о подводных жителях московских водоемов.

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«Кленовый бульвар»

Станция с одним вестибюлем и двумя боковыми платформами будет расположена рядом с Коломенской улицей и Кленовым бульваром, недалеко от музея-заповедника «Коломенское».

Международный конкурс, на основании которого был избран дизайн станции «Кленовый бульвар», выиграло архитектурное бюро ARCHSLON. По задумке архитекторов, основной отличительной деталью дизайна будут художественные элементы, напоминающие о дворце царя Алексея Михайловича в Коломенском. А светильники, выполненные по мотивам сетчатой керамики, напомнят и о другом древнем поселении на территории Коломенского – Дьяковом Городище. В оформлении вестибюля будут использованы алюминиевые трехслойные панели с подсветкой, материалы отделки станции – металлические панели, мрамор, белый и черный гранит с разными орнаментами укладки.

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«Каширская»

«Каширская» – кросс-платформенная станция, которая в период реконструкции продолжает работать в составе Замоскворецкой ветки, а к концу года станет частью Большой кольцевой линии.

В целом облик «Каширской» останется почти таким же, каким был до начала работ по прокладке БКЛ. Сейчас активно ведутся работы по оформлению станции. В дневные часы идет облицовка белым мрамором путевых стен платформы БКЛ, в ночные – заканчивают отделку платформ действующей зеленой ветки. Также в планах – реконструкция исторических декоративных металлических панно «Жизнь страны», расположенных на стенах вдоль путей.

В конце 2021 года метростроевцы сообщали о 25-процентной готовности станции.

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«Варшавская»

Станция «Варшавская» много лет функционировала в составе самой короткой ветки столичного метрополитена на перегоне «Каширская» – «Каховская». В ближайшее время этот участок пути войдет в Большую кольцевую линию.

Сейчас «Варшавская» временно закрыта, но реконструкция ее идет полным ходом. Летом 2021 года метростроевцы рапортовали о завершении облицовки платформы БКЛ, демонтаже старых инженерных систем и перепланировке технических помещений. Также уже в середине прошлого года была возведена новая монолитная платформа.

По состоянию на начало 2022 года работы по реконструкции выполнены уже на 65%, на 25% обновлены инженерные системы станции, а в западном вестибюле «Варшавской» ведется подготовка к установке лифта для маломобильных граждан.

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