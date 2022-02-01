РИАМО - 1 фев. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что из-за всплеска заболеваемости коронавирусом и непростой эпидобстановки в стране выросла нагрузка на первичное звено здравоохранения. Поэтому обращение граждан в поликлиники нужно упростить, пишет газета «Известия».

«Вместе с борьбой с коронавирусом надо продолжить решение и других вопросов в здравоохранении, особенно тех, которые волнуют людей. Здесь, прежде всего, речь должна идти о первичном звене, именно оно сегодня столкнулось с огромным вызовом и испытывает колоссальные нагрузки», — сказал глава российского кабмина.

Мишустин уточнил, что в данном случае важен индивидуальный подход. Он подчеркнул, что доступность обращения в поликлинику нужно обеспечить не только во время пандемии коронавируса, но и в обычное время.

В России отмечен рост новых случаев заражения коронавирусом. Это связано с распространением омикрон-штамма. Для того, чтобы избежать заражения коронавирусом, врачи рекомендуют прививаться.

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