РИАМО - 1 фев. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что из-за всплеска заболеваемости коронавирусом и непростой эпидобстановки в стране выросла нагрузка на первичное звено здравоохранения. Поэтому обращение граждан в поликлиники нужно упростить, пишет газета «Известия».
Мишустин уточнил, что в данном случае важен индивидуальный подход. Он подчеркнул, что доступность обращения в поликлинику нужно обеспечить не только во время пандемии коронавируса, но и в обычное время.
В России отмечен рост новых случаев заражения коронавирусом. Это связано с распространением омикрон-штамма. Для того, чтобы избежать заражения коронавирусом, врачи рекомендуют прививаться.
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