РИАМО - 1 фев. С 28 по 31 января в Москве продолжались снегопады. За этот период в столице выпало 11,2 мм осадков, что составляет 27% от месячной нормы, сообщается на сайте «Метеоновости».

Такой показатель был достигнут на главной метеостанции Москвы на ВДНХ.

При этом снег на территории города выпадал в течение 3 последних дней месяца неравномерно. Большая часть осадков выпала в центре Москвы и на территории Зеленограда, там прирост составил 12 см. В среднем по городу снежный покров вырос на 10 см.

Февраль тоже стартовал с установления снежного рекорда. Высота сугробов в Москве впервые с начала зимы достигла 49 см. Наибольшая высота снежного покрова была зафиксирована в ТиНАО, в Михайловском – 57 см.

Снег и гололедица ожидаются на первой неделе февраля в Московском регионе>>