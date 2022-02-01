РИАМО - 1 фев. Заработная плата шахтеров не должна зависеть от показателей выработки, что подстегивает их к пренебрежению правилами техники безопасности, сообщил председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.

«У нас необходимо совершенствовать систему заработной платы. Это тоже дело Трудового кодекса, но и организаторов производства – работодателей. Это все должно проходить на предприятиях через обсуждения, в том числе и в рамках коллективного договора на предприятии», — сказал Шмаков на пресс-конференции, посвященной 20-летию Трудового кодекса РФ.

По мнению Шмакова, трагедия на шахте «Листвяжная» произошла из-за того, что не было выполнено поручения об увеличении заработной платы. Она должна была составлять не менее 70% от среднего заработка.

«К чему мы пришли, когда снова разбираем трагедию на шахте «Листвяжная»? Что постоянная заработная плата шахтера, я говорю примерные цифры, составляет 20 тыс., а средний заработок 90 тыс. рублей, эта разница зависит от выработки», — заявил Шмаков.

Он добавил, что считает необходимым создать для рабочих такие условия, чтобы их стремление зарабатывать деньги не приводило к осознанному пренебрежению техникой безопасности. ​

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