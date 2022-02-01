РИАМО - 1 фев. Заработная плата шахтеров не должна зависеть от показателей выработки, что подстегивает их к пренебрежению правилами техники безопасности, сообщил председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.
По мнению Шмакова, трагедия на шахте «Листвяжная» произошла из-за того, что не было выполнено поручения об увеличении заработной платы. Она должна была составлять не менее 70% от среднего заработка.
«К чему мы пришли, когда снова разбираем трагедию на шахте «Листвяжная»? Что постоянная заработная плата шахтера, я говорю примерные цифры, составляет 20 тыс., а средний заработок 90 тыс. рублей, эта разница зависит от выработки», — заявил Шмаков.
Он добавил, что считает необходимым создать для рабочих такие условия, чтобы их стремление зарабатывать деньги не приводило к осознанному пренебрежению техникой безопасности.
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