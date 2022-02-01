РИАМО - 1 фев. В Москве систему биометрической оплаты проезда FacePay используют более 70 тыс. пассажиров метро. Она работает на всех станциях столичной подземки, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

На сегодняшний день более 70% пассажиров метро выбирают дистанционные системы оплаты, в кассы обращаются менее 30%, что позволило сократить очереди за проездными более чем в 10 раз.

Упростили процесс пополнения транспортной карты «Тройка» и для пассажиров наземного транспорта. В конце января 25 тыс. валидаторов в наземном транспорте оснастили функцией активации баланса «Тройки» после удаленного пополнения. Раньше для этого нужно было найти специальный терминал, спуститься в метро.

С 1 сентября в мегаполисе действует право на бесплатную пересадку между наземным транспортом в течение 90 минут, со 2 января возможность распространили и в рамках одного маршрута.

Новый транспортный сервис в 2021 году запустили в новой Москве. Сервис по требованию «По пути» представляет собой городское такси, которое можно заказать через приложение «Московский транспорт». В среднем автобус прибывает к указанной точке в течение 15 минут, стоимость составляет 51 руб. Оплата возможна только в приложении.

«По пути» в 2 раза сократил путь до метро для 136 тыс. жителей 4 районов новой Москвы. Каждый день городское такси вызывают около 2 тыс. пассажиров в день, их обслуживают 45 желтых автобусов.