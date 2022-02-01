РИАМО - 1 фев. В 4 квартале прошлого года в рабочие дни москвичи и гости столицы совершали по 4,03 млн поездок в сутки. Это на 35% больше, чем в 2020 году, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

В прошлом году в городе обновляли подвижной состав. Для этих целей были закуплены 400 электробусов, таким образом, на улицы мегаполиса в конце года вышел 1000-й электробус. Этим видом транспорта пользуются свыше 350 тыс. пассажиров в сутки.

На сегодняшний день Москва являет лидером по количеству экологичных электробусов среди городов Европы и Америки.

Также в прошлом году было закуплено 109 новых трамваев, парк сейчас обновлен на 93%.

Кроме того, для удобства горожан в столице дополнительно обустроили 12,4 км выделенных полос, теперь их общая протяженность составляет 392,4 км. С их помощью сокращается время в пути для более чем 2,7 млн пассажиров, которые пользуются наземным транспортом и такси.

Для удобства ожидания наземного транспорт в 2021 году было установлено более 300 новых остановочных павильонов, работа в этом направлении продолжается.

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