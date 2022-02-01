РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 фев. Жители микрорайона Силикатная-2 подмосковного Подольска могут обращаться за медпомощью в поликлинику на улице Кирова (филиал №1), сообщили в министерстве здравоохранения Московской области.

Ранее в связи с быстрым распространением штамма омикрон взрослые и детские поликлиники Подольской областной клинической больницы перешли в режим оказания экстренной и неотложной медпомощи. Они работают ежедневно с 8:00 до 20:00, прием пациентов осуществляется без предварительной записи. Плановый прием узкопрофильных специалистов ограничен, но при необходимой неотложной помощи терапевт направляет на прием к специалисту. Внутри помещений обязательным является ношение средств индивидуальной защиты.

В группе «Силикатная 2 МЦД 2 Подольск D2» в соцсети «ВКонтакте» появились жалобы на медобслуживание в микрорайоне Силикатная-2. В частности, на постоянные очереди и нехватку медперсонала.

Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, в связи с подъемом заболеваемости на территории Московской области на систему здравоохранения легла колоссальная нагрузка, особенно на поликлиники. В амбулатории в микрорайоне Силикатная-2 (на улице Профсоюзной) ведут прием 3 врача-терапевта. Население данного района обслуживает неотложная медицинская помощь других подразделений. В связи с тем, что данная амбулатория рассчитана на небольшое количество посещений, жителям рекомендуется обращаться в поликлинику на улице Кирова (филиал №1).

В министерстве отметили, что в поликлинике на улице Кирова в настоящее время работают 4 кабинета неотложной помощи для пациентов с признаками ОРВИ, а также 2 кабинета дежурного врача для соматических пациентов (без признаков ОРВИ).

Также в филиале №1 (ранее ГБУЗ МО «Подольская городская поликлиника №1») работает горячая линия (с 8:00 до 20:00) по вопросам оказания медпомощи: 8(925)583-29-20; 8(925)583-30-62. Справочная: 8(496)763-09-28. Узнать информацию по лекарственному обеспечению можно по телефонам: 8(495)748-48-80, 8(800)550-50-30.