РИАМО - 1 фев. На территории Москвы продолжают ликвидировать последствия снегопада, который прошел в столице накануне, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Специалисты 24 часа в сутки мониторят состояние дорог. Исходя из погоды, они проводят регламентные работы.

Автомобилистов попросили соблюдать особую осторожность на дорогах и с пониманием отнестись к работе коммунальщиков.

Ранее сообщалось, что в Москве сугробы выросли до 47 см в январе. В прошлом месяце выпало до 62 мм осадков, это больше климатической нормы на 48%.