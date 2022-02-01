РИАМО - 1 фев. С 1 февраля в России проиндексировали ряд социальных выплат и пособий. Согласно постановлению федерального правительства, коэффициент индексации составил 1,084, сообщает пресс-служба Московского областного регионального отделения Фонда социального страхования РФ.

Теперь единовременное пособие при рождении ребенка составляет 20 472,77 рубля, минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком - 7677,81 рубля.

Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, составляет 708,23 рубля. Пособие выплачивается женщинам, вставшим на учет до 30 июня 2021 года включительно.

Социальное пособие на погребение в этом году установлено в размере 6964,68 рубля. Размер социального пособия на погребение к выплате необходимо уточнять в территориальном органе ФСС России.