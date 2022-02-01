РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 фев. Росгвардейцы встретились с учениками подольской школы и провели урок мужества ко Дню защитника Отечества, сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области.

В преддверии Дня защитника Отечества офицеры ОМОН «Русич» Главного управления Росгвардии по Московской области провели Урок мужества для учащихся школы №11 Подольска.

В ходе мероприятия росгвардейцы рассказали ребятам об участии правоохранителей в борьбе с терроризмом и подвигах погибших сослуживцев. Провели с ребятами занятия по антитеррористической безопасности, напомнили о мерах предосторожности и действиях при обнаружении подозрительных предметов.

«В истории современной России имеется немало чудовищных трагедий, связанных с терроризмом. Поэтому мы стремимся сделать все от нас зависящее, чтобы подобное не повторилось», - сказал заместитель командира роты ОМОН капитан полиции Артур Лапыкин.