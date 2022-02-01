РИАМО - 1 фев. В столице и Московской области был продлен «желтый» уровень погодной опасности. Такой режим был введен из-за образования гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй уровень опасности, когда погода может представлять опасность для здоровья.

На территории Московского региона «желтый» уровень опасности был продлен до 12 часов 3 февраля. Такой же уровень погодной опасности установлен на всей территории Центрального федерального округа, кроме Смоленской и Липецкой областей.

Ожидается, что температура воздуха в феврале в Москве и Подмосковье будет выше многолетних значений на 2-4 градуса. Особенно теплая погода будет наблюдаться в начале месяца.