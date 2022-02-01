РИАМО - 1 фев. В регионах РФ с ноября 2021 года фиксируются случаи заболевания гонконгским гриппом AH2N2. Он представляет особую опасность для тех, кто не проходил вакцинацию от гриппа, сообщает «МИР 24».

По своим симптомам гонконгский грипп почти не отличается от других штаммов. Однако из-за низкой вакцинации от гриппа в России ожидается высокая заболеваемость.

«Симптомы также не отличаются от других штаммов: лихорадка, головная боль, чувство ломоты и кашель, легкая боль в горле», – заявил врач-терапевт, эксперт медицинского факультета университета «Синергия» Арон Османович.

Особую опасность гонконгский грипп представляет для тех, кто входит в группу риска. В частности, это касается детей, людей старше 60 лет, страдающих хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а также людей с иммунодефицитом.

Из-за совместной волны коронавирусного штамма омикрон и гонконгского гриппа на иммунитет будет оказана двойная нагрузка. В некоторых случаях оба вирусных заболевания накладываются друг на друга.

«Есть случаи одновременного заболевания Covid-19 и гонконгским гриппом. В таком случае риск развития тяжелого течения болезни выше. Последствия могут включать в себя постковидный синдром, поражения сердца и нервной системы», – отметил Османович.

Гонконгский грипп отличается быстрыми мутациями и высокой изменчивостью.

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