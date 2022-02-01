РИАМО - 1 фев. Проблемный многоквартирный жилой дом №37 в составе ЖК «Парк Апрель» на улице Декабристов в поселке Апрелевка Наро-Фоминского округа достроили и ввели в эксплуатацию, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Отмечается, что более 178 дольщиков дома, ждавших сдачу объекта около года, получат ключи от своих квартир.

Строительство корпуса №37 началось еще в 2019 году. Свое жилье дольщики должны были получить в декабре 2020 года, однако из-за возникших финансовых проблем у застройщика АО «СЗ ПКС Девелопмент» работы велись низкими темпами.

Несмотря на трудности, застройщик смог завершить строительство объекта. Теперь дольщики смогут получить ключи и начать ремонт в собственных квартирах.

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