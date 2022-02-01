РИАМО - 1 фев. В Московской области упростили запись на детские кружки и секции, теперь на разные занятия нужно будет подавать только одно заявление, сообщает пресс-служба регионального министерства образования.

«В Подмосковье записаться на занятия в кружки и секции стало проще. Теперь для записи в несколько кружков понадобится только одно заявление», – отметила зампред правительства Московской области Ирина Каклюгина.

До этого родители были вынуждены подавать заявление на каждый кружок, теперь достаточно одного заявления.

«В регионе огромный выбор кружков и секций, родители и школьники смогут найти занятия на любой вкус. Мы оптимизировали запись в них. Это очень быстро и удобно», – отметила Каклюгина.

По ее словам, одно заявление действует на кружки совершенно разной направленности: спортивные, танцевальные, развивающие.

Записать ребенка в секцию можно на сайте: new.dop.mosreg.ru или через региональный портал госуслуг: uslugi.mosreg.ru/services/20712.