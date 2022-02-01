РИАМО - 1 фев. В Московской области упростили запись на детские кружки и секции, теперь на разные занятия нужно будет подавать только одно заявление, сообщает пресс-служба регионального министерства образования.
«В Подмосковье записаться на занятия в кружки и секции стало проще. Теперь для записи в несколько кружков понадобится только одно заявление», – отметила зампред правительства Московской области Ирина Каклюгина.
До этого родители были вынуждены подавать заявление на каждый кружок, теперь достаточно одного заявления.
По ее словам, одно заявление действует на кружки совершенно разной направленности: спортивные, танцевальные, развивающие.
Записать ребенка в секцию можно на сайте: new.dop.mosreg.ru или через региональный портал госуслуг: uslugi.mosreg.ru/services/20712.
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