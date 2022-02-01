РИАМО - 1 фев. Со вторника для удобства пациентов с ОРВИ в Подмосковье открывается запись к дежурному врачу с 16:00 до 20:00. Плановая запись к специалистам на вечерние часы позволит улучшить доступность медицинской помощи для жителей и распределить нагрузку на медиков. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

При появлении признаков респираторного заболевания жители Подмосковья по-прежнему могут прийти в медучреждение самостоятельно без предварительной записи. Сделать это можно в любой день недели с 8 до 20 часов.

«В Подмосковье по-прежнему ежедневно выявляется большое количество заболевших Covid-19. Мы усилили первичное звено дополнительными врачами. Отменили запись на прием. Прошедшая неделя показала, что пиковая нагрузка приходится на утренние часы в интервале с 8 до 12 часов. Для удобства жителей с симптомами ОРВИ мы открываем возможность записи на прием к специалисту с 16 до 20 часов», - сказала заместитель председателя правительства Московской области - министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Она подчеркнула, что данная мера позволит жителям Подмосковья спланировать свой визит к врачу заранее. Возможность обратиться без записи сохраняется.

Записаться на прием можно через региональный портал госуслуг Московской области, а также по единому номеру 122. Медицинский специалист проведет консультацию и возьмет ПЦР-тест на коронавирус.

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