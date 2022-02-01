РИАМО (МЫТИЩИ) - 1 фев. Спортсмены из городского округа Мытищи стали призерами первенства Подмосковья по дзюдо, сообщается на сайте администрации горокруга.

В подмосковном городе Куровское прошло первенство Московской области по дзюдо среди спортсменов до 15 лет. В соревнованиях приняли участие сильнейшие спортсмены региона.

Спортивную школу «ЦДЮС» из Мытищ представляли 6 спортсменов. Воспитанники мытищинской школы показали хорошую упорную борьбу и смогли завоевать 2 медали разных достоинств в своих весовых категориях. 2 место заняла Виктория Натарова в соревнованиях девушек в категории до 52 кг. Бронза – в активе Александра Чеканова в весовой категории до 66 кг среди юношей.