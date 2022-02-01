РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 1 фев. В матче первого тура Открытого зимнего первенства городского округа Люберцы среди мужских команд футболисты «Котельников» обыграли томилинский ЦПФ «Альянс» со счетом 4:2, сообщает пресс-служба администрации округа.

Игра проходила 29 января на стадионе «Балятино» в поселке Октябрьский Люберец.

В первом тайме спортсмены из Котельников Алексей Михайлов, Виктор Капшуков и Евгений Ширяев забили 3 гола. Во второй половине матча Михайлов попал в ворота соперников еще один раз.