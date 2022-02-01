РИАМО (МЫТИЩИ) - 1 фев. Юные спортсменки городского округа Мытищи завоевали золото и бронзу на всероссийском турнире по самбо, сообщается на сайте администрации горокруга.

В подмосковном Домодедове прошел всероссийский турнир по самбо среди юношей и девушек 14-16 лет, посвященный празднованию 300-летия со дня образования прокуратуры РФ.

Свыше 400 участников из 30 регионов страны померились силами за путевку на первенство России 2022 года. Мытищинскую спортивную школу «ЦДЮС» представляли 15 воспитанников.

Бронзовую медаль в весовой категории до 44 кг завоевала Владислава Чижевская. В весе до 59 кг победительницей соревнований стала Карина Кравченко, которая одержала 7 побед и подтвердила норматив кандидата в мастера спорта.