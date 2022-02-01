РИАМО - 1 фев. Рост заболеваемости ОРВИ и гриппом зафиксировали в Москве с 24 по 31 января. Основной причиной увеличения числа заболеваний является циркуляция риновируса и других вирусов не гриппозной этиологии, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

Рост показателей заболеваемости по гриппу и ОРВИ продолжается в Москве среди всех возрастных групп населения. Однако показатели заболеваемости среди детей во всех возрастных группах все еще остаются ниже расчетных эпидемических пороговых величин.

Так, среди детей в возрасте до двух лет показатель ниже пороговых величин на 72,7%, среди детей от трех до шести лет - на 64,1%, среди детей от семи до 14 лет - на 9,1%.

Среди совокупного и взрослого населения Москвы наблюдается превышение эпидемических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Ранее в столице закончилась вакцинация населения против сезонного гриппа. По состоянию на 1 февраля 2022 года, в Москве привиты от гриппа 7 млн 299 тыс. человек – 57,72% от всего населения города. Среди детского населения процент вакцинированных составляет 65,43%.

Как дистанционно открыть, продлить и закрыть больничный с симптомами ОРВИ в Москве>>