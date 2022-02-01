РИАМО - 1 фев. Южный речной вокзал в Москве после реконструкции смогут посещать более миллиона человек в год. Работы планируется закончить уже в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

После проведения масштабной модернизации Южный речной вокзал сможет принимать 130 круизных судов и обслуживать более 10 тыс. пассажиров за сезон навигации.

«Ожидается, что новое городское пространство будут посещать свыше 1 млн. человек в год», — сообщили в пресс-службе.

Южный речной вокзал столицы станет полноценным городским транспортным узлом и будет пользоваться популярностью как место отдыха среди горожан и туристов. На прилегающей территории будет обустроена набережная, также там появится общественно-деловая застройка с ТЦ и ресторанами.

После того, как вокзал будет обновлен, отсюда пассажиры смогут отправиться на круизном судне в Нижний Новгород, Калязин или Коломну.

Масштабную реконструкцию Южного речного вокзала мэр Москвы Сергей Собянин объявил в 2021 году.