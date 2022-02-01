РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 фев. Спортсменка из школы Олимпийского резерва Люберец Анна Ветошкина стала третьей на всероссийском детском лыжном фестивале «Крещенские морозы», сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

Соревнования проходили 30 января на стадионе «Зоркий» в Красногорске, в фестивале приняли участие более 1,2 тыс. спортсменов.

«По итогам соревнований спортсменка школы Олимпийского резерва городского округа Люберцы Анна Ветошкина завоевала бронзовую медаль. Поздравляем Анну и ее тренера Алексея Илюхина», - сказал Ружицкий.